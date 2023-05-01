أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان بدء التقديم على برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يدعي فيه سرقة مركبته وعدم تجاوب الجهات المختصة مع بلاغه، تبين من إجراءات الاستدلال الأولية عدم صحة ادعائه.
وحسب بيان للأمن العام، أضاف المتحدث الإعلامي أن الشخص يعاني اعتلالات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.