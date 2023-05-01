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تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
المواطن - واس

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يدعي فيه سرقة مركبته وعدم تجاوب الجهات المختصة مع بلاغه، تبين من إجراءات الاستدلال الأولية عدم صحة ادعائه.

وحسب بيان للأمن العام، أضاف المتحدث الإعلامي أن الشخص يعاني اعتلالات نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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