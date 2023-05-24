Icon

عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب Icon نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا Icon شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة Icon جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب Icon عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية Icon اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان Icon النصر يقلب الطاولة على الشباب ويواصل مطاردة الاتحاد Icon السعودية وأمريكا تطالبان طرفي النزاع في السودان بالالتزام باتفاق جدة بعد ملاحظة انتهاكات Icon الاتحاد يقترب من التتويج بـ دوري روشن والباطن أول الهابطين Icon شاب يصطدم بسور البيت الأبيض ويهدد حياة بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إصدار التصريح عبر تطبيق نسك

شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.

عدم الإصابة بكورونا

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: زيارة المدينة المنورة هل تحتاج تصريح؟ ليرد عليه حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري يُعيد ذكريات الجيل الذهبي

الأهلي المصري يُعيد ذكريات الجيل الذهبي

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

في السياق ذاته، استسفر سائل آخر: هل التصريح يشمل زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه صح؟ أفيدوني الله يجزاكم خير، ليجيب الحساب مرة أخرى، مؤكدًا على أن زيارة الروضة الشريفة، تتطلب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

قد يهمّك أيضاً
ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي

ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي

مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظًا في 2023

مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظًا في 2023

فرضية تفويج الحجاج

على صعيد آخر، بدأت وزارة الحج والعمرة– مُمثلةً بوكالة الوزارة لشؤون الحج- الثلاثاء، في تنفيذ التجربة الفرضية الثانية لنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة، المتمثلة في تفويج أكثر من 3.000 حافلة، لتشمل 6 مراحل من عمليات التفويج، بالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، وأكثر من 10.000 مشارك.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الوزارة استعدادًا لموسم حج العام الجاري 1444هـ.

وتمثلت الفرضية، التي تستمر لمدة 15 ساعة، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وبالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، في محاكاة لتفويج 3000 حافلة في وقت واحد ما بين نقل ترددي وآخر تقليدي، تابعة لـ57 شركة نقل، حُددت لهم بحسب الطاقة التشغيلي 37 مسار حركة، يُشارك فيها 107 مكاتب خدمة و19 شركة تقدم خدمات ميدانية في المشاعر المقدسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة