شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: زيارة المدينة المنورة هل تحتاج تصريح؟ ليرد عليه حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
في السياق ذاته، استسفر سائل آخر: هل التصريح يشمل زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه صح؟ أفيدوني الله يجزاكم خير، ليجيب الحساب مرة أخرى، مؤكدًا على أن زيارة الروضة الشريفة، تتطلب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
على صعيد آخر، بدأت وزارة الحج والعمرة– مُمثلةً بوكالة الوزارة لشؤون الحج- الثلاثاء، في تنفيذ التجربة الفرضية الثانية لنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة، المتمثلة في تفويج أكثر من 3.000 حافلة، لتشمل 6 مراحل من عمليات التفويج، بالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، وأكثر من 10.000 مشارك.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الوزارة استعدادًا لموسم حج العام الجاري 1444هـ.
وتمثلت الفرضية، التي تستمر لمدة 15 ساعة، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وبالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، في محاكاة لتفويج 3000 حافلة في وقت واحد ما بين نقل ترددي وآخر تقليدي، تابعة لـ57 شركة نقل، حُددت لهم بحسب الطاقة التشغيلي 37 مسار حركة، يُشارك فيها 107 مكاتب خدمة و19 شركة تقدم خدمات ميدانية في المشاعر المقدسة.