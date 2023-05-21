شرط هام للاستفادة من الدعم السكني

أكد حساب برنامج الدعم السكني (سكني) أن الأسرة المستفادة من الدعم السكني يحق لها الاستفادة من خلال جهة واحدة فقط، سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني.

أحقية الاستفادة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج، حيث أشار أحد الأشخاص إلى أنه يواجه مشكلة عندما يريد الحصول على الدعم غير المسترد ليستكمل المبلغ الذي لديه لشراء شقة جاهزة، ويشترط أن يقدم على قرض عقاري ليحصل على الدعم غير المسترد، مناشدًا حساب الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان بالنظر لهذا القرار، خاصة أن فوائد القروض العقارية أصبحت مرتفعة جدًّا، مما يؤثر على أي دعم يقدم للمواطن، كما رد آخر مستفسرًا: الدعم ١٥٠ يشمل المستفيد من أرض مجانية، أم ما يشمل؟

بدوره رد حساب الدعم السكني، قائلًا: يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحده مرة واحدة فقط، سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني، سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

تمويل الدعم السكني

ووقّع صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول”، اليوم، اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، وذلك ضمن الجهود المتواصلة؛ لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية المملكة 2030– لتوفير المسكن الملائم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.