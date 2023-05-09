شركة أرامكو تعتمد آلية جديدة لتوزيعات الأرباح الإضافية

أعنت شركة أرامكو ، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليًا والتي تنوي المحافظة عليها.

آلية توزيع الأرباح

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة “أرامكو”، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية؛ وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.

المركز المالي للشركة

وأضافت الشركة بأن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح، ويُعتزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.

وفي مارس الماضي، أعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023، وتبلغ حصة السهم من التوزيع نحو 0.3326 ريال.

وبحسب بيان للشركة، فإن التوزيع يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح في الشركة والتي تهدف لتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة.