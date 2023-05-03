شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: