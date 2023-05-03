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للعمل في عدة مدن

شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. الاختصاصي الثاني ، العلاقات الطبية والعمل.
  2. مشغل الراديو.
  3. مهندس عمليات (ALP).
  4. المهندس الأول ، E&I.
  5. أخصائي الأصول الثابتة.
  6. اختصاصي محامٍ.
  7. كهربائي أول.
  8. عامل الحفر.
  9. رستابوت.
  10. أمين مخزن أول.
  11. مشرف صيانة.
  12. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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