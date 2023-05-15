شركة أرباب الطوائف توفر 1320 وظيفة لموسم الحج

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) توفر 1320 وظيفة موسمية شاغرة (رجال / نساء) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
(1)- عدد (1200 وظيفة) موسمية:
1- أن يكون المتقدم سعودياً.
2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
3- إجادة القراءة والكتابة.
4- أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.
5- توفير جهاز جوال ذكي.
6- أن يكون من سكان مكة المكرمة.
7- أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.
(2)- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.
2- مؤهل جامعي.
3- إجادة استخدام أوفيس.
4- خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتين.
(1)- عدد (1200 وظيفة) موسمية:
1- تأمين مواصلات.
2- رواتب مغرية.
3- وجبة غذائية.
4- حوافز مالية.
(2)- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:
– رواتب مغرية.
– عبر الرابط التالي:
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