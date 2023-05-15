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تحت إشراف وزارة الحج

شركة أرباب الطوائف توفر 1320 وظيفة لموسم الحج

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
شركة أرباب الطوائف توفر 1320 وظيفة لموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف (تحت إشراف وزارة الحج والعمرة) توفر 1320 وظيفة موسمية شاغرة (رجال / نساء) للعمل في موسم الحج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المطلوبة:

(1)- عدد (1200 وظيفة) موسمية:

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1- أن يكون المتقدم سعودياً.

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2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- إجادة القراءة والكتابة.

4- أن يكون على دراية بأحياء مكة المكرمة.

5- توفير جهاز جوال ذكي.

6- أن يكون من سكان مكة المكرمة.

7- أن يتمتع بحسن المظهر والسيرة والسلوك.

(2)- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي.

2- مؤهل جامعي.

3- إجادة استخدام أوفيس.

4- خبرة بالأعمال الإدارية لا تقل عن سنتين.

المزايا الوظيفية:

(1)- عدد (1200 وظيفة) موسمية:

1- تأمين مواصلات.

2- رواتب مغرية.

3- وجبة غذائية.

4- حوافز مالية.

(2)- عدد (120 وظيفة إدارية) موسمية للجنسين:

– رواتب مغرية.

طريقة التقديم:

– عبر الرابط التالي:

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