Icon

الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد Icon شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة Icon سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء Icon خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار Icon ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك Icon عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية Icon زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة Icon جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان Icon تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة Icon زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أثارت الحادثة الغريبة استهجان المتابعين

شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشركة طيران أمريكية تطلب من مسافرة سمينة الصعود على ميزان الأمتعة؛ للتأكد من وزنها، ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك.

حادثة غريبة

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، أثارت الحادثة الغريبة، استهجان المسافرين المتواجدين في المكان، وهو ما دفع أحدهم إلى تصوير الواقعة عبر مقطع فيديو قصير ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات

كما أثارت الواقعة استهجانًا واسعًا في أوساط المسافرين وكذلك المتابعين الذين شاهدوا مقطع الفيديو أو قرأوا عنه على الإنترنت، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزنًا محددًا للمسافر، أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.

قد يهمّك أيضاً
عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية

عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

وأثار الفيديو العديد من الانتقادات حول العالم، حيث شاهد الفيديو على “تيك توك” أكثر من 1.6 مليون شخص، وعبر المتابعون عن انزعاجهم بالنيابة عن السيدة من هذا الموقف الذي وصفه البعض “بالمهين”.

خرجت عن السيطرة

وعلق أحد الأشخاص قائلًا: “يبدو أن المطارات خرجت عن السيطرة فعلًا”، بينما قال آخر: “هذا مهين للغاية يا إلهي ما هذا”.

وقال أحد المتابعين: إنه “أمر غير قانوني” لشركات الطيران، في إشارة إلى قيام الشركة بأخذ أوزان الركاب الأفراد، فيما قال آخر: “كنتُ مسافرًا إلى الولايات المتحدة من الفلبين وتم أخذ وزني.. لم أشعر أبدًا بالحرج من ذلك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم