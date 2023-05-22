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شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفّر وظائف شاغرة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفّر وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير – البناء.
  2. مدير – المشاريع.
  3. مدير مشارك – الهندسة الكهربائية.
  4. أخصائي أول – معلومات المشاريع.
  5. مدير مشارك – هندسة ميكانيكية.
  6. مدير أول – التخطيط.
  7. مدير أول – المشاريع.
  8. مدير أول – البنية التحتية للمطارات.
  9. مدير – البناء.
  10. مدير – التخطيط تخطيط المشاريع
  11. مدير – ضوابط المشاريع وإعداد التقارير.
  12. مساعد مدير – التقييم البيئي.
  13. مدير مشارك – المشاريع.
  14. المدير المساعد – البناء.
  15. مدير أول – المشاريع.
  16. مدير مشارك – المشاريع.

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر الدولية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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