شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفّر وظائف شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: