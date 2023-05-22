الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية وظائف شاغرة لدى شركة النهدي الطبيّة ضبط 3 مواطنين وإحباط تهريب المخدرات في الشرقية وجازان مشاهد لتدفق وجريان السيول بثلوث المنظر اليوم.. وصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن توفّر وظائف شاغرة الصناعات الكهربائية توصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى 50 هللة تحذير لأهالي الطائف: عواصف وأمطار حتى المساء مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت البحر الأحمر الدولية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).