شركة بوبا توزع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين رؤساء دول ممنوعون من حضور تتويج الملك تشارلز غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة مكة المكرمة وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني على المستشفيات الخاصة المساهمة في حرب المخدرات طوعاً أو كرهاً قصف بالطائرات واشتباكات بين الجيش والدعم بالخرطوم هدوء حذر في غزة بعد القصف الإسرائيلي صمت الآباء عن إدمان الأبناء جريمة.. العواطف ليس هذا وقتها زيلينسكي: ما فعلته واشنطن معي ليس مفيدًا لسمعة البيت الأبيض
أعلنت شركة “بوبا” العربية للتأمين التعاوني توصية مجلس الإدارة بتوزيع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح ستكون مستحقة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.