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عن العام المالي 2022

شركة بوبا توزع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
شركة بوبا توزع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “بوبا” العربية للتأمين التعاوني توصية مجلس الإدارة بتوزيع 540 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح ستكون مستحقة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

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