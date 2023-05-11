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للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل

شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن 10 وظائف بعدة تخصصات

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن 10 وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة النظم.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة المعلومات.
– هندسة المشاريع.
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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