شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن 10 وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة النظم.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة المعلومات.
– هندسة المشاريع.
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.
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