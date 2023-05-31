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تطبيق برنامج جديد لقياس حمولة الطائرات

شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قررت شركة الطيران النيوزيلندية اتباع إجراء جديد وغريب من نوعه حيال المسافرين عبر خطوطها الجوية، حيث سيخضع المسافرون في مطار أوكلاند لتعليمات جديدة.

قرار شركة الطيران

وقالت شركة الطيران، في بيان نقلته شبكة سي إن إن: إنها ستجري تطبيق برنامج جديد لقياس وزن الركاب، فهو وسيلة لجمع البيانات حول وزن وتوزيع الطائرات.

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وقال أليستر جيمس، أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، في بيان: “نزن كل شيء على متن الطائرة، من البضائع إلى الوجبات على متن الطائرة، إلى الأمتعة الموجودة في عنبر الشحن، أو المرافقة للراكب، والآن سنزن الركاب أنفسهم”.

حماية خصوصية الركاب

وقالت شركة الطيران: إن الوزن شيء شخصي لا يرغب الجميع في الكشف عنه، لذلك فهي تسعى من أجل حماية خصوصية الأفراد، لذلك ستحافظ على سرية البيانات.

وسيُطلب من المسافرين الوقوف على ميزان رقمي عند تسجيل الوصول لرحلتهم. ثم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بوزنها إلى الاستطلاع ولكن لن يتم عرضها عبر الشاشات في المطار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الشركة من الركاب الوقوف على الميزان قبل الصعود على متن رحلاتهم، حيث طبقتها على المسافرين المحليين في عام 2021، لكن المسح الخاص بركاب الرحلات الدولية تأخر بسبب وباء كورونا.

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