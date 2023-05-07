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انزلق من حافة صخرة وانفك حبل الأمان

شقيق المصور هاني الزهراني يروي ظروف سقوط أخيه من جبال السودة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
شقيق المصور هاني الزهراني يروي ظروف سقوط أخيه من جبال السودة
المواطن - فريق التحرير

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روى يعقوب الزهراني شقيق المصور الراحل هاني الزهراني تفاصيل وظروف حادث سقوط أخيه من أعلى جبال السودة بأبها أثناء مهمة تصوير.

إبراز جمال عسير

وقال الزهراني خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن التفاصيل بدأت عندما بدأ تكثيف التصوير مع شركة السودة للتطوير بالتعاون مع مجموعة شركات للتصوير، حيث أكد للجميع أنه ذاهب لإبراز أحد أجمل مناطق المملكة.

وأضاف أن شقيقه هاني ذكر بأن الصور والفيديو التي سيلتقطها ستزيد جمال عسير فوق جمالها، وستكون تلك الصور أيقونة روح السعودية لمنطقة عسير.

تفاصيل الحادث

وعن يوم الحادث، أوضح أن شقيقه كان مع فريق العمل لبدء التصوير، وعند الساعة 10.30 تقريبًا وقف أخوه على صخرة قوية، رغم أنه كان مربوطًا بحبل أمان وعند البدء بالتصوير انزلق من حافة الصخرة وانفك حبل الأمان.

ولفت “من المفترض من المتسلقين أن يكون هناك حبل أمان آخر أيضًا ولكن هذا قضاء الله وقدره”.

وتابع أن المنزل بأكمله من كبيرهم وصغيرهم كانوا متعلقين جدًا بهاني وكان يقدم الخدمة للجميع، مشيرًا إلى أنه منذ سقوط أخيه وحتى وصوله للباحة كان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال متابعًا للموضوع وتوفير الطائرات وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني ولكن صعوبة الطريق ووعورته سبب تأخر في انتشال الجثة.

وزير الإعلام ينعاه

وكان وزير الإعلام سالم الدوسري، نعى في وقت سابق، المصور هاني الزهراني، وسط حالة صدمة لدى كل محبيه.

ونشر الدوسري صورة أمس السبت، لـ الزهراني برفقة عدد من الصور التي التقطها، معلقًا بالقول: “خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء”.

وأضاف “ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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