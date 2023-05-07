شقيق المصور هاني الزهراني يروي ظروف سقوط أخيه من جبال السودة انطلاق اختبارات نافس في 21 ألف مدرسة اليوم وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء سفير باكستان لدى السودان يصل لجدة عبر طائرة إجلاء سعودية الجاسر: إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم! لقطات لمباشرة حالة طبية عقب وصولها من السودان عبر طائرة الإجلاء لحظة وصول طائرة سعودية إلى جدة تحمل 90 من العالقين في السودان تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة تشرين السوري مصر: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
روى يعقوب الزهراني شقيق المصور الراحل هاني الزهراني تفاصيل وظروف حادث سقوط أخيه من أعلى جبال السودة بأبها أثناء مهمة تصوير.
توفي إثر سقوطه من أعلى جبل السودة بأبها ..قد يهمّك أيضاً
يعقوب الزهراني – شقيق المصور السعودي هاني الزهراني يروي لسيدتي ظروف الحادث المفجع #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/97P2mGU8e0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023
وقال الزهراني خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن التفاصيل بدأت عندما بدأ تكثيف التصوير مع شركة السودة للتطوير بالتعاون مع مجموعة شركات للتصوير، حيث أكد للجميع أنه ذاهب لإبراز أحد أجمل مناطق المملكة.
وأضاف أن شقيقه هاني ذكر بأن الصور والفيديو التي سيلتقطها ستزيد جمال عسير فوق جمالها، وستكون تلك الصور أيقونة روح السعودية لمنطقة عسير.
وعن يوم الحادث، أوضح أن شقيقه كان مع فريق العمل لبدء التصوير، وعند الساعة 10.30 تقريبًا وقف أخوه على صخرة قوية، رغم أنه كان مربوطًا بحبل أمان وعند البدء بالتصوير انزلق من حافة الصخرة وانفك حبل الأمان.
ولفت “من المفترض من المتسلقين أن يكون هناك حبل أمان آخر أيضًا ولكن هذا قضاء الله وقدره”.
وتابع أن المنزل بأكمله من كبيرهم وصغيرهم كانوا متعلقين جدًا بهاني وكان يقدم الخدمة للجميع، مشيرًا إلى أنه منذ سقوط أخيه وحتى وصوله للباحة كان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال متابعًا للموضوع وتوفير الطائرات وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني ولكن صعوبة الطريق ووعورته سبب تأخر في انتشال الجثة.
وكان وزير الإعلام سالم الدوسري، نعى في وقت سابق، المصور هاني الزهراني، وسط حالة صدمة لدى كل محبيه.
ونشر الدوسري صورة أمس السبت، لـ الزهراني برفقة عدد من الصور التي التقطها، معلقًا بالقول: “خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء”.
وأضاف “ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.