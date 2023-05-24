شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان في ذمة الله

توفي إلى رحمة الله تعالى، خالد بن مزيد التويجري، شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

وقدم مساعد رئيس ‎هيئة حقوق الإنسان وأعضاء مجلس الهيئة وكافة منسوبيها أحر التعازي إلى رئيس الهيئة في وفاة شقيقها.

أسرة تحرير “المواطن” تتقدم بخالص العزاء إلى هلا التويجري، وتسأل الله تعالى للراحل الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.