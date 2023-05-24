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شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان في ذمة الله

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفي إلى رحمة الله تعالى، خالد بن مزيد التويجري، شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

وقدم مساعد رئيس ‎هيئة حقوق الإنسان وأعضاء مجلس الهيئة وكافة منسوبيها أحر التعازي إلى رئيس الهيئة في وفاة شقيقها.

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أسرة تحرير “المواطن” تتقدم بخالص العزاء إلى هلا التويجري، وتسأل الله تعالى للراحل الرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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