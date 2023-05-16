شقيق فهد الحيان : أخي ودعنا وداع المفارق

كشف عبدالعزيز الحيان شقيق الفنان الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه الذي توفي أمس الاثنين عن عمر يناهز 52 عامًا.

وداع المفارق

وقال عبدالعزيز في تصريحات لشبكة “العربية” إن شقيقه زارهم قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، موضحًا: “جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، ويعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

ولفت إلى أن فهد أدى العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مؤكدًا أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

النومة الأخيرة

وعن وفاة فهد، قال شقيقه: “لم يكن يشتكي من أي شيء، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

وأكد أن فهد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير.