Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
أكد أنه لم يشكُ من أي شيء

شقيق فهد الحيان : أخي ودعنا وداع المفارق

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
شقيق فهد الحيان : أخي ودعنا وداع المفارق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف عبدالعزيز الحيان شقيق الفنان الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه الذي توفي أمس الاثنين عن عمر يناهز 52 عامًا.

وداع المفارق

وقال عبدالعزيز في تصريحات لشبكة “العربية” إن شقيقه زارهم قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، موضحًا: “جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، ويعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

قد يهمّك أيضاً
أنصار الحكومة الباكستانية يتحدون القضاء لإفراجه عن عمران خان

أنصار الحكومة الباكستانية يتحدون القضاء لإفراجه عن عمران خان

تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب 14 ألف ريال

تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب 14 ألف ريال

ولفت إلى أن فهد أدى العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مؤكدًا أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته.

قد يهمّك أيضاً
121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن

121 طفلًا من ذوي الإعاقة يتنافسون على جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

سبب غياب سعيد المولد عن مباراة الشباب

النومة الأخيرة

وعن وفاة فهد، قال شقيقه: “لم يكن يشتكي من أي شيء، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

وأكد أن فهد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير