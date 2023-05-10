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تسعى إلى تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي

شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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تسعى شركة جوجل لإعادة تصميم محرك البحث الخاص بها، لتنتقل من الشكل التقليدي الذي يعرض نتائج البحث في هيئة قائمة من الروابط إلى شكل جديد يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي الجديدة، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

إضافة مزايا جديدة

وبحسب التقرير، فإن إعادة تصميم محرك بحث جوجل سوف تتضمن إضافة مزايا جديدة مثل عرض مقاطع فيديو قصيرة على غرار شبكات اجتماعية مثل تيك توك وإنستجرام.

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ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى تصريح نائب رئيس جوجل برابهاكار راغافان منتصف العام الماضي حين قال: إن 40% من الشباب الصغار السن يستخدمون تلك الشبكات الاجتماعية عندما يريدون العثور على المطاعم على سبيل المثال.

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ومن الواضح أن جوجل تود استقطاب هذه الفئة من المستخدمين للبحث عن هذا النوع من المحتوى على محرك البحث الخاص بها.

وتعتزم جوجل أيضًا تضمين المزيد من نتائج البحث موضوعات منشورة في منتديات الإنترنت، وهذا يعني أنها قد تُعطي هذه المنشورات أفضلية في الظهور ضمن نتائج البحث المتقدمة.

وستكون الميزة الأكبر بحسب التقرير إضافة جوجل لروبوت الدردشة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي تطلق عليه اسم Bard، إلى محرك البحث.

منافسة مايكروسوفت

وتود جوجل بتلك الخطوة منافسة مايكروسوفت التي بدورها ضمنت مؤخرًا ميزة “بينج شات”، المدعومة بروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، إلى محرك بحث بينج التابع لها.

ولا يزال روبوت الدردشة Bard التابع لجوجل في المراحل التجريبية الأولى، ولا تزال جوجل تعمل على تطويره وتحسينه وإتاحته للاستخدام على نطاق أوسع وتضمينه المزيد من نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدته على فهم لغة المستخدم والرد على الاستفسارات بالطريقة الملائمة، وتقديم إجابات دقيقة لمختلف الاستفسارات التي تُطرح عليه.

الذكاء الاصطناعي

وسوف تغير هذه التعديلات المتوقعة من طريقة تعاطي المستخدم مع محرك بحث جوجل الأشهر عالميًّا، سواء في طريقة صياغة عبارات البحث أو الحصول على النتائج.

وتسعى جوجل إلى تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي في نظام أندرويد نفسه، بالإضافة إلى مختلف التطبيقات والخدمات التي تقدمها، بشكل يشبه ما تفعله مايكروسوفت حاليًّا، إذ تجمعها شراكة متينة باستثمارات ضخمة مع شركة OpenAI المطورة لروبوت ChatGPT.

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