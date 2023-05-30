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بلغت في محطة تشوجياهوي 36,1 درجة مئوية

شنغهاي الأعلى حرارة في مايو منذ 100 عام

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
شنغهاي الأعلى حرارة في مايو منذ 100 عام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن شنغهاي سجّلت الاثنين أعلى درجة حرارة في شهر مايو منذ 100 عام.

36,1 درجة مئوية

وقال منشور على الحساب الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية في منصة “ويبو” الاجتماعية عند الساعة 13,09: بلغت درجة الحرارة في محطة تشوجياهوي 36,1 درجة مئوية، محطمة رقمًا قياسيًّا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في مايو.

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وأكد العلماء أن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة، مع تحذير تقرير حديث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن “كل زيادة في احترار المناخ تكثف الأخطار المتعددة والمتزامنة.

الأكثر حرًّا على الإطلاق

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الاثنين، ارتفعت درجة الحرارة في محطة المترو في وسط شنغهاي إلى 36,7 درجة مئوية، حسبما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة في شرق الصين.

وكانت درجات الحرارة القياسية التي سجّلت أربع مرات في السابق 35,7 درجة مئوية، في الأعوام 1876 و1903 و1915 و2018 وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

وحذّرت الأمم المتحدة في مايو من أنه من شبه المؤكد أن الفترة 2023- 2027 ستكون الأكثر حرًّا على الإطلاق، مع اتحاد غازات الدفيئة وظاهرة إل نينيو التي ترفع درجات الحرارة.

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