صاروخ روسي يخرج منظومة باتريوت في كييف عن الخدمة

لقطات لدخول ضابط شرطي أمريكي المستشفى بسبب سرب نحل إستونيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030 أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، خروج منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة كييف عن الخدمة بعد صاروخ روسي.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضررت في هجوم صاروخي روسي نُفذ مساء أمس الاثنين، بحسب شبكة سي إن إن.
وبحسب القناة التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي “تضرر لكنه لم يدمر”. وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تمامًا، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.
ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلًا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وضُربت جميع الأهداف، من بينها- نظام الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت”، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز “كينجال”.
وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني: إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلًا: 6 “كينجال” و9 “كاليبر” و3 “إسكندر”.