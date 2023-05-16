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ضربة مركزة ليلًا بأسلحة جوية وبحرية

صاروخ روسي يخرج منظومة باتريوت في كييف عن الخدمة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
صاروخ روسي يخرج منظومة باتريوت في كييف عن الخدمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، خروج منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة كييف عن الخدمة بعد صاروخ روسي.

هجوم صاروخي روسي

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” التي تم إرسالها لأوكرانيا، تضررت في هجوم صاروخي روسي نُفذ مساء أمس الاثنين، بحسب شبكة سي إن إن.

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وبحسب القناة التلفزيونية، فإن نظام الدفاع الجوي “تضرر لكنه لم يدمر”. وفي الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى الضرر الذي لحق به من أجل فهم ما إذا كان من الضروري إيقاف تشغيل هذه الوحدة تمامًا، أو إصلاحها بجهود الجانب الأوكراني.

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ولم يتم تحديد مكان نشر نظام الدفاع الجوي المتضرر بالضبط.

ضربة مركزة

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلًا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.

وضُربت جميع الأهداف، من بينها- نظام الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت”، الذي تم تدميره في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز “كينجال”.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني: إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلًا: 6 “كينجال” و9 “كاليبر” و3 “إسكندر”.

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