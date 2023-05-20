صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون في انتظار ريانة والقرني

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تم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية.
وقد أكمل رائدا الفضاء السعوديان الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غدًا الأحد حسب الجدول الزمني المعلن سلفًا للرحلة.
وفي وقت سابق أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.
يشار إلى أن هذه الرحلة الفضائية التاريخية تؤكد التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العملية في هذا المجال، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.