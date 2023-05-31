صاعقة رعدية تقتل 6 باكستانيين وتصيب 8 آخرين

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون؛ جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة “متهي” بإقليم السند جنوب باكستان.
وأفادت الشرطة المحلية، بأن الصاعقة وقعت أثناء هطول أمطار غزيرة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.
وأشارت الشرطة إلى أن فرق الإغاثة قامت بانتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى الحكومي القريب.