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صالح الشهري يخذل جماهير الهلال

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
صالح الشهري يخذل جماهير الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الهلالية عن استيائها من مستوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري، وطالبت الإدارة برحيله بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ضياع اللقب الآسيوي

ولعب الهلال بالأمس ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدف دون رد، ليتوج الفريق الياباني باللقب، ما أثار غضب الجماهير التي أبدت غضبها من أداء اللاعبين.

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الجماهير تنتقد صالح الشهري

وانتقدت الجماهير لاعبي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خاصة المهاجمين؛ وفي مقدمتهم صالح الشهري، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما طالبت باستبعاده من التشكيل ورحيله في الميركاتو الصيفي.

وكتب “وصيف العالم”: “كنو، سعود عبدالحميد، إيغالو وصالح الشهري.. خذلونا أقسم بالله بالنهائي”، وقال صخر الغامدي: “يلي قاهرنا كذا لاعب، إيغالو، الشهري، عبدالله الحمدان بالعربي الهجوم في الفريق صفر”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_EN

وقال معزي: “نتمنى إلغاء عقود أمثال ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح الشهري، الحمدان، إيغالو وماريغا، لأن لا وجود لهم في هذه الفترة في نادينا، لابد من محاسبة صارمة، وأخيرًا لابد أن نعطي فرصة لجوير واليامي.. والله يوفق الجميع”.

وعلق ساري الشهري قائلًا: “بعد هدوء من مباراة أمس وتهدية الأعصاب: “يجب بقاء ميشيل وكاريلو وكويلار فقط لا يخذلونك ويقدمون ٢٠٠٪ من كل مباراة يشاركون فيها، وتغير باقي الأجانب كلهم”.

وأضاف: “ويجب رحيل صالح الشهري، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، واعتزال؛ سلمان الفرج.. شكرًا لك، إصاباته ضرته وضرت الهلال أكثر مع حبي”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_EN

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