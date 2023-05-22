صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص

دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض المرضى والمراجعين للمنشآت الصحية بالمنطقة إلى معرفة حقوقهم والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم خلال زيارتهم ومراجعتهم لأقسام الأشعة.

وأوضحت “صحة الرياض” أن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى نصّت على أنه يحق للمرضى والمراجعين لهذه الأقسام الحصول على المعاملة القائمة على الاحترام، والحفاظ على كامل خصوصيتهم خلال إجراء الفحص، كما لا تنصح بعمل فحوص الأشعة حال توافر البديل المناسب ولسبب طبي واضح.

نسخة من الفحوص

ووفقًا للوثيقة، يحق للمريض الحق في الحصول على نسخة من فحوص الأشعة التي تمت له في أي مستشفى آخر وذلك للاستفادة منها وتجنب إعادة عمل الفحص ولا ينصح بتكرار فحوص الأشعة إلا في حالة الحاجة الطبية التي يحددها الطبيب المعالج، كما يحق له توفير جميع السبل التي تضمن له فحصًا آمنًا من خلال تطبيق أحدث التقنيات في الأجهزة والمعدات وطرق الفحص وتقديم الاستشارات والدعم للأطباء من أجل الوصول الى تشخيص نهائي دقيق.

وتشير إلى أنه للمريض الحق في توفر مكان لائق ومناسب خلال انتظاره، وتوفير الرعاية اللازمة بعد الفحص مثل عدم السماح للمريض بمغادرة قسم الأشعة إلا بعد التأكد من أن حالته تسمح بذلك، وخاصة في فحوص الصبغات.

وبيّنت أنه على قسم الأشعة أن يعمل قدر الاستطاعة لتوفير شخص من نفس الجنس ليقوم بعمل الفحص الإشعاعي للمريض أو حضور مرافق من نفس الجنس، كما لا يجوز للعاملين بقسم الأشعة كشف أي جزء من جسد المريض الا بالقدر الذي تفتضيه طبيعة الفحص.

ويحق للمريض ومراجع قسم الأشعة الحرية الكاملة في معرفة اسم من سيقوم بعمل الفحص له، وأن يلتزم قسم الأشعة بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

توقيع إقرار

وبشأن الفحوص التي تحتاج إلى توقيع المريض أو ذويه على إقرار منفصل، للمريض الحق بأن يتم تعريفه بالمعلومات التي يحتويها الإقرار بطريقة واضحة ولغة مفهومة مع شرح النتائج السلبية والإيجابية المتوقعة من جراء الفحص، وله حق الموافقة أو الرفض، وكذلك الحق في رفض الفحص بشرط توقيعه على ذلك، والحق في معرفة بدائل الفحص المناسبة، وكذلك الحق في عدم استخدام صور الأشعة الخاصة به في البحوث والدراسات إلا بإذنه، وتوفر اللوحات التحذيرية التي تجنب تعرض المريض للأذى، ولا يتم عمل الفحص للحوامل الا في ظروف معينة مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وللمريض أيضًا الحق في أن يتم تثقيفه بطبيعة الفحص الذي سوف يتم اجراؤه له، وطرق التحضير المناسبة وفائدة الفحص وما قد يترتب عليه من مضاعفات، إما عن طريق التثقيف المباشر وجهًا لوجه أو باستخدام الوسائل الفعّالة الأخرى (كالمطويات) متى توفرت، وكذلك الحفاظ على سرية معلومات المريض الشخصية.

وتشدد وثيقة حقوق المرضى أنه في بعض الفحوص الاشعاعية التي يحتاج المريض خلالها لتغيير ملابسه، يجب تزويد كل مريض بملابس خاصة مناسبة لطبيعة الفحص، وأن يُوفّر قسم الأشعة للمريض مكان خاص لحفظ مقتنياته الشخصية أثناء الفحص لحفظها من التلف والسرقة. كما تُشدد على تقدير ومراعاة مشاعر كبار السن النفسية وتقديم الخدمة المناسبة والسريعة والآمنة لهم.

مسؤولية المرضى

وفي المقابل يجب على المرضى والمراجعين لأقسام الأشعة احترام موظفي المنشاة، والحفاظ على ممتلكاتها، وكذلك المحافظة على نظافة المكان، والهدوء، مع مراعاة خصوصية المراجعين الآخرين.

وتؤكد وثيقة حقوق المرضى أن المريض أو ذويه مسؤول مسؤولية تامة عن صحة المعلومات المقدمة، كما يجب عليه إعطاء الموظف المعلومات اللازمة، والتواصل مع الجهة المعنية للتبليغ عن وجود مشكلة.