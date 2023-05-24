موعد مباراة برشلونة المقبلة صحراء حسمى جمال لا يقاوم برمالها الحمراء وتكويناتها الصخرية جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن من إندونيسيا أبرز التوقعات لـ حدث سوني المرتقب PlayStation Showcase مارسيلو غروهي يُعزز تواجده في صدارة قائمة مميزة الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية في 3 مدن الشباب يسعى لإنجاز فريد بدوري روشن إحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة في 5 مناطق انطلاق أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل المبتعث الغريبي بـ أمريكا خريطة الأمطار تغطي 12 منطقة
تعد صحراء حسمى التي تتميز برمالها الحمراء، من أجمل المواقع الطبيعية في الجهة الشمالية الغربية لمدينة تبوك، حيث تنفرد تضاريسها بالتكوينات الصخرية والجبلية الشامخة.
وتحتضن “حسمى” بين معالمها الكثير من الكتابات والنقوش، التي تدل على ما تضمه هذه المنطقة من إرث تاريخي تليد.
وخلال جولتها التقطت عدسة “واس” مجموعة من المشاهد الطبيعة لصحراء حسمى بتكويناتها الصخرية.