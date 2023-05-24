صحراء حسمى جمال لا يقاوم برمالها الحمراء وتكويناتها الصخرية

تعد صحراء حسمى التي تتميز برمالها الحمراء، من أجمل المواقع الطبيعية في الجهة الشمالية الغربية لمدينة تبوك، حيث تنفرد تضاريسها بالتكوينات الصخرية والجبلية الشامخة.

إرث تاريخي

وتحتضن “حسمى” بين معالمها الكثير من الكتابات والنقوش، التي تدل على ما تضمه هذه المنطقة من إرث تاريخي تليد.

وخلال جولتها التقطت عدسة “واس” مجموعة من المشاهد الطبيعة لصحراء حسمى بتكويناتها الصخرية.