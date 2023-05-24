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إرث تاريخي يميز تبوك

صحراء حسمى جمال لا يقاوم برمالها الحمراء وتكويناتها الصخرية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
صحراء حسمى جمال لا يقاوم برمالها الحمراء وتكويناتها الصخرية
المواطن - واس

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تعد صحراء حسمى التي تتميز برمالها الحمراء، من أجمل المواقع الطبيعية في الجهة الشمالية الغربية لمدينة تبوك، حيث تنفرد تضاريسها بالتكوينات الصخرية والجبلية الشامخة.

إرث تاريخي

وتحتضن “حسمى” بين معالمها الكثير من الكتابات والنقوش، التي تدل على ما تضمه هذه المنطقة من إرث تاريخي تليد.

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وخلال جولتها التقطت عدسة “واس” مجموعة من المشاهد الطبيعة لصحراء حسمى بتكويناتها الصخرية.

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