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اهتمام عالمي بأول زيارة للرئيس الأوكراني في جدة

صحيفة أوكرانية: السعودية تلعب دورًا مهمًا في خطة السلام

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
صحيفة أوكرانية: السعودية تلعب دورًا مهمًا في خطة السلام
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سلطت الصحافة الأوكرانية الضوء على أول زيارة يقوم بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى السعودية، خلال حضور القمة العربية الـ 32، حيث دعا القادة العرب، لدعم خطته للسلام لإنهاء الحرب في بلاده.

خطة السلام في أوكرانيا

وأشارت صحيفة “كييف إندبندنت” إلى أن زيلينسكي دعا القادة العرب لدعم خطته، خلال خطابه في القمة السنوية لجامعة الدول العربية بمدينة جدة.

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وقال زيلينسكي: “لدينا تجربة إيجابية مع السعودية بشأن إطلاق سراح أسرانا”، في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى في سبتمبر 2022 والتي شملت 215 شخصًا، وتوسطت فيها السعودية.

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دور ولي العهد

وأوضحت الصحيفة أن زيلينسكي التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دورًا مهمًا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى عرض الوساطة من أجل مفاوضات السلام.

وقال زيلينسكي في قمة 19 مايو / أيار،”آمل أن يكون معظمنا هنا من أجل السلام والعدالة”. وتأتي زيارة زيلينسكي المفاجئة للسعودية بعد جولة الرئيس الأوكراني في العواصم الأوروبية.

أول تعليق للرئيس الأوكراني

من جانبه، نشر الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو يلخص زيارته للسعودية لحضور القمة العربية، وجاء ذلك في تغريدة لزيلينسكي عبر صفحته الرسمية بتويتر، قائلًا: “يوم قوي آخر لأوكرانيا.. قمة الجامعة العربية.. اجتماعات ثنائية مع السعودية، الكويت، الإمارات، عُمان، والعراق”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تغريدته: “ممتن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، شاكرين لكل من يدعم تحركاتنا”.

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