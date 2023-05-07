Icon

مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن Icon خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج Icon استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية Icon القبض على مواطن حاول تهريب 894 كيلو قات في جازان Icon لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات Icon إحباط محاولة تهريب 150 كيلو قات في جازان Icon تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية Icon حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض Icon 489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول Icon حلول خدمات النقل يجب ألا تكون بمعزل عن إدراك البنية الحضرية ومكوناتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
إشادة عالمية بالمبادرة السعودية الأمريكية

صحيفة بريطانية: ليس من مصلحة أطراف النزاع بالسودان إنهاء القتال

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
صحيفة بريطانية: ليس من مصلحة أطراف النزاع بالسودان إنهاء القتال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشادت تقارير عالمية بالمحادثات التي تستضيفها المملكة بوساطة أمريكية بين طرفي الصراع السوداني، بينما أشارت تقارير إلى أن أطراف النزاع في السودان لا تريد المفاوضات في الوقت الراهن.

محادثات مباشرة

ونوهت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، في تقريرها اليوم الأحد، إلى أن هذه المحادثات المباشرة والأولى من نوعها بين ممثلين عن طرفَي الصراع، تستهدف تدشين هدنة مستديمة بما يسمح بوصول الإغاثة إلى ملايين المدنيين الذين حاصرهم القتال.

قد يهمّك أيضاً
تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

سرب من الطيور المهاجرة يغلق طريقاً عاماً في المملكة

سرب من الطيور المهاجرة يغلق طريقاً عاماً في المملكة

وأفادت تقارير بأن استعار القتال ووقوع الكثير من الغارات الجوية ومعارك المدفعية في العاصمة الخرطوم رغم تلويح الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على المسؤولين عن تهديد سلام وأمن واستقرار السودان.

معارك القصر الرئاسي

وفي الأيام الأخيرة، استعر القتال حول القصر الرئاسي، وهو موقع استراتيجي اكتسب قيمة مضافة مع الإعداد للمفاوضات.

ورصد تقرير الصحيفة البريطانية كذلك عدم مغالاة الدبلوماسيين في تطلعاتهم بخصوص تلك المحادثات، معتبرين إياها خطوة أولى يُرتجى من ورائها تحقيق أهداف محددة.

الاقتتال الدائر

ولفت إلى أن مراقبين عديدين يرون أن أيًا من طرفَي الصراع في السودان أو أيا من داعميهما الإقليميين، ليس لديه مصلحة في إنهاء الاقتتال الدائر الآن.

والسبب في ذلك، بحسب المراقبين، هو أن كلا الطرفين وهما عبد الفتاح البرهان على رأس الجيش النظامي، ومحمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي على رأس قوات الدعم السريع شبه العسكرية، يعتقدان أنهما قادران على إنزال الهزيمة بخصمه، قبل أن يسيطر بلا منازع على الدولة السودانية ومواردها.

هدنات سابقة

وأشارت الأوبزرفر إلى أن سلسلة من الهُدنات قد سبق الإعلان عنها منذ اندلاع الصراع في السودان يوم 15 أبريل/نيسان الجاري، لكن أيًا منها لم يحظ باحترام طرفَي الصراع.

وحذرت الصحيفة البريطانية من أن أيًا من هذين الطرفين لم يُبدِ أمس السبت ما يشير إلى أي نية للتهدئة، في ظل اشتباكات شهدتها العاصمة الخرطوم ومدينة بحري على الضفة المقابلة من النهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم