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لاحظت أن أذن طفلتها لا تبدو طبيعية

صدمة أم عثرت على قرادتين داخل أذن طفلتها

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
صدمة أم عثرت على قرادتين داخل أذن طفلتها
المواطن - فريق التحرير

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عاشت أم حالة من الخوف بعد أن لاحظت أن أذن طفلتها لا تبدو طبيعية، لتقرر أخذها إلى الطبيب، حيث صُدمت مما عُثر عليه داخل أذنها.

فحص الطفلة

وفي التفاصيل، نشرت جيسيكا ديلوتش مقطع فيديو على “تيك توك”، يوضح كيف لاحظت قبل شهرين شيئًا ما في أذن ابنتها البالغة من العمر عامين.

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وتابعت جيسيكا ديلوتش: بدا الأمر جديًّا وكأنها دفعت بعض الطعام داخل أذنها”، لافتة إلى أنها قررت أخذ ابنتها بسرعة لرؤية الطبيب.

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وأردفت: “كان التنظيف مؤلمًا للغاية، حيث يتعين إبقاء الطفل ثابتًا لإزالة الأشياء بأمان. الطفل البالغ من العمر عامين لا يفهم ما يحاول الطبيب القيام به”.

وكانت المفاجأة الصادمة هي عندما اكتشف الطبيب وجود قرادتين في أذن الطفلة.

وفي هذا الصدد، قالت الأم: إن سبب تعرض ابنتها للقرادة أنها كانت في الخارج معها أثناء قيامها بأعمال في الفناء باليوم السابق، معربة عن سعادتها لعدم تعرضها لمضاعفات خطيرة.

انتقال القراد

وتابعت أنها قررت نشر مقطع الفيديو على “تيك توك” بهدف “رفع مستوى الوعي لدى الأهالي، بشأن القراد، وذلك قبل بدء موسم انتشاره في فصل الصيف”.

وأضافت: “أخبرني آباء آخرون عن تجارب مماثلة، حتى إن القراد ينتقل إلى الأطفال من الكلاب. علمت أن هذا يحدث أكثر مما كنت أتخيله في أي وقت مضى”.

مرض لايم

من المعروف أن مرض “لايم” ينتقل عن طريق القراد، وهو آخذ في الارتفاع، بالإضافة إلى داء البابيزيا، وهو مرض يمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا.

ولتجنب القراد، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بتجنب المناطق المشجرة ذات الحشائش العالية عندما يكون ذلك ممكنًا، والتحقق بدقة من الملابس والأدوات والحيوانات الأليفة بعد قضاء الوقت بالخارج.

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