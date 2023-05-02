Icon

ترقب داخل بورصات الخليج لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon عراب التكنولوجيا جيفري هينتون يستقيل من غوغل بسبب مخاطر الـ AI Icon %68 من السعوديين مصابون بالسمنة Icon مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن Icon وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات Icon سيدة تحرق زوجة ابنها الحامل في العراق Icon الشعلة يهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي Icon القبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش في نجران Icon سيدة تلد 3 توائم بعد عقم استمر 6 سنوات Icon أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات

صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أكبر العملات المشفرة على منصات التداول خسائر حادة مع تراجع بيتكوين إلى مستوى 27 ألف دولار، وفي الوقت نفسه، تعثر انتعاش بيتكوين، العملة الأشهر في سوق الـ كريبتو، وشهدت انهيارًا كبيرًا في العام الماضي، فيما ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات.

تآكل الثقة

وكان الارتفاع مدفوعاً بالرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، فضلاً عن الجدل القائل بأن الأزمة المصرفية الأميركية أدت إلى تآكل الثقة في العملة الورقية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بجازان

ضبط مواطن لمحاولته تهريب القات بجازان

فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع

فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع

على صعيد التداولات وخلال التداولات الأخيرة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.9% خاسرة نحو 73 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1234 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1161 مليار دولار في تعاملات اليوم.

صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار

خسائر بيتكوين في الصدارة

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة بيتكوين، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 27973 دولارًا.

كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 541.63 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 46.65% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة إيثريوم التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.93% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.12% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 1828 دولارًا.

كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 220.09 مليار دولار لتستحوذ على 18.95% من إجمالي السوق في الوقت الحالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم