صدمة بالأسواق بعد قفز خسائر العملات المشفرة لـ73 مليار دولار

شهدت أكبر العملات المشفرة على منصات التداول خسائر حادة مع تراجع بيتكوين إلى مستوى 27 ألف دولار، وفي الوقت نفسه، تعثر انتعاش بيتكوين، العملة الأشهر في سوق الـ كريبتو، وشهدت انهيارًا كبيرًا في العام الماضي، فيما ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات.

تآكل الثقة

وكان الارتفاع مدفوعاً بالرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، فضلاً عن الجدل القائل بأن الأزمة المصرفية الأميركية أدت إلى تآكل الثقة في العملة الورقية.

على صعيد التداولات وخلال التداولات الأخيرة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.9% خاسرة نحو 73 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1234 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1161 مليار دولار في تعاملات اليوم.

خسائر بيتكوين في الصدارة

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة بيتكوين، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 27973 دولارًا.

كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 541.63 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 46.65% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة إيثريوم التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.93% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.12% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 1828 دولارًا.

كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 220.09 مليار دولار لتستحوذ على 18.95% من إجمالي السوق في الوقت الحالي.