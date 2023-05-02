صدمة تنتظر مدير مدرسة داخل حاوية قمامة بأمريكا

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمفاجأة غير متوقعة تخرج من حاوية القمامة وتثير رعب مدير مدرسة.
وبحسب الفيديو المتداول، ظهر جيمس مارش، مدير مدرسة زيلا الابتدائية في مقاطعة نيكولاس بولاية فيرجينيا الغربية، وهو يقوم بفتح حاوية قمامة، ليصاب هو وموظفة أخرى بالمدرسة بصدمة كبيرة عندما ظهر دب غارق في القمامة من الحاوية، وقفز باتجاهه.
وأفاد المدير بأن الدب قد حاصر نفسه وعلق في حاوية القمامة بعد تناول وجبة خفيفة.
في حين قام كل من الدب المحرر والمدير الذي قام بتحريره عن طريق الصدفة بالركض في اتجاهين مختلفين، ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.