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بأكثر من 114 مليون ريال لـ 230 مزارعًا

صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

إجمالي الإيداع

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (114,746,344) ريالاً لصافي كمية (67,093) طناً، لـ (230) مزارعاً, تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

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يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (190,892) طناً لـ (813) مزارعاً.

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