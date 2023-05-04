صك الطلاق ليس ضمن المستندات المطلوبة في حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن آلية إضافة المطلقة إلى البرنامج، مشيرًا إلى أن صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة في الحساب.
جاء ذلك ردًّا على إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه.
وفي وقت سابق، قال برنامج حساب المواطن: إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، وفي حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 مايو.
ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا).