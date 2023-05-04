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دفعة مايو لم تصدر حتى الآن

صك الطلاق ليس ضمن المستندات المطلوبة في حساب المواطن

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
صك الطلاق ليس ضمن المستندات المطلوبة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن آلية إضافة المطلقة إلى البرنامج، مشيرًا إلى أن صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة في الحساب.

إضافة المطلقة

جاء ذلك ردًّا على إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: صك الطلاق ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه.

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دفعة مايو

وفي وقت سابق، قال برنامج حساب المواطن: إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، وفي حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 مايو.

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا).

 

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