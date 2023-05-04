صلاح يُهدي النقاط الـ 3 لـ ليفربول ضد فولهام

انتهت مباراة ليفربول ضد فولهام، مساء أمس الأربعاء، بفوز فريق ليفربول بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الوحيد لنادي ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

ليفربول ضد فولهام

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق ليفربول على فوزه ليصبح رصيده 59 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق برينتفورد مساء بعد غدٍ السبت في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، بينما يلعب فولهام ضد فريق ليستر سيتي في الجولة الـ35 يوم الاثنين المقبل.