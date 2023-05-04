صلاح يُهدي النقاط الـ 3 لـ ليفربول ضد فولهام

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انتهت مباراة ليفربول ضد فولهام، مساء أمس الأربعاء، بفوز فريق ليفربول بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح يسجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_فولهام #EPL pic.twitter.com/Pk0QY01VpIقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2023
وتمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الوحيد لنادي ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حافظ فريق ليفربول على فوزه ليصبح رصيده 59 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 45 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
ويستعد ليفربول لمواجهة فريق برينتفورد مساء بعد غدٍ السبت في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، بينما يلعب فولهام ضد فريق ليستر سيتي في الجولة الـ35 يوم الاثنين المقبل.