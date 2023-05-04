Icon

660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول Icon الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف Icon حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم Icon المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء Icon هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة Icon توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق Icon صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% Icon معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  البروتوكول والعمليات الخاصة.
  2.  مساعد البروتوكول والعمليات الخاصة.
  3.  محلل أول سكرتارية.
  4.  محلل أول سكرتارية.
  5.  مساعد أول الجودة والحوكمة.
  6.  مساعد نائب الرئيس. محترف التميز التشغيلي.
  7.  والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

قد يهمّك أيضاً
توخيل يحسم مصير ساديو ماني مع بايرن ميونخ

توخيل يحسم مصير ساديو ماني مع بايرن ميونخ

أكبر تسوية صلح دون الذهاب للقضاء بـ 70 مليون ريال

أكبر تسوية صلح دون الذهاب للقضاء بـ 70 مليون ريال

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع
العالم

رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع

العالم
شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول
صحة وطب‎

شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

صحة وطب‎
فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال
وظائف

فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب...

وظائف
الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب
الرياضة

الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد...

الرياضة
مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار رمضان
السعودية اليوم

مشاهد مهيبة لأروقة الحرم المكي في نهار...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا

آخر الاخبار
الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان
السعودية اليوم

الزوار ينبهرون بحرفة الخوص في حارة رمضان

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق