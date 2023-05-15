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عبر منصة شهم الإلكترونية

صندوق الشهداء والمصابين يفتح التسجيل لحملة الحج

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
صندوق الشهداء والمصابين يفتح التسجيل لحملة الحج
المواطن - واس

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أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح التسجيل لحملة أداء فرضة الحج لهذا العام 1444هـ عبر منصة “شهم” الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.

شروط التسجيل

وأوضح الصندوق، أنه يشترط للتسجيل في الحملة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولم يسبق له الحج، ويكون لائقاً طبيّاً ولدية القدرة على أداء مناسك الحج صحياً وجسدياً، إضافةً إلى أن تنطبق على المتقدم شروط وزارة الحج.
ونوه بالأولوية للتسجيل المبكر، مفيداً أن إطلاق حملة أداء فريضة الحج يأتي ضمن أعمال الصندوق للاهتمام بأسر وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتمكين وتوفير سبل الراحة من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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أهداف الصندوق

يذكر أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية في تمكين أسر وذوي المستفيدين والعملاء، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، لتوفير جودة حياة لأسر وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

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