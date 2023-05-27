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من أجل كبح التضخم

صندوق النقد: أمريكا تحتاج لإبقاء الفائدة مرتفعة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
صندوق النقد: أمريكا تحتاج لإبقاء الفائدة مرتفعة
المواطن - فريق التحرير

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قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الفيدرالية.

التضخم ثابت

وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة المادة الرابعة لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

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تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 % لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 % في أبريل.

وقال الصندوق: بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال 2023 و2024.

تقليل العجز

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحفي إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت غورغييفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل في غضون 12 ساعة لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

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