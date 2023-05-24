صندوق النقد: واثقون من قدرة أمريكا على سداد ديونها

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إنها واثقة أن أمريكا ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

الحل في اللحظة الأخيرة

وقالت جورجيفا خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته بلومبرغ: يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة، مضيفة: لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجددًا، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل، وفق وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أول من أمس أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحًا على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.

اقتراب المهلة النهائية

وتأتي تصريحات جورجيفا بعد يومين من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الاثنين الماضي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين مع اقتراب الوقت من النفاد بالنسبة للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.