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يسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل

صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الأربعاء، إطلاق فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل “وصول” لتشمل ذوي الإعاقة من المواطنين الذكور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة.

إضافة خدمات جديدة

وقال الصندوق، في بيان له، إن الخطوة تأتي حرصاً منه على إضافة خدمات جديدة على منتجات الدعم، لتمكين العمل ودعم الاستقرار الوظيفي وزيادة نسب مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وفقاً لخطط التنمية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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منتج دعم النقل وصول

وأوضح الصندوق، أن منتج دعم النقل “وصول” يستهدف المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المنتج يقدم دعماً مالياَ لمستفيديه يصل إلى 1100 ريال شهرياً لمدة 24 شهراً.

وأضاف صندوق هدف أن “وصول” يغطي مناطق المملكة كافة، ويهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، عن طريق تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة بواسطة التطبيقات الذكية المرخصة.

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