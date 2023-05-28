صورة لـ الرياض من الفضاء بعدسة القرني

أعرب رائد الفضاء علي القرني عن اشتياقه للرياض وأهل الرياض، فأرسل لهم تحية خاصة من الفضاء، حيث يمكث في محطة الفضاء الدولية من أجل مهمة بحثية.

الرياض من الفضاء

وقال القرني في تغريدة عبر موقع تويتر، من داخل محطة الفضاء الدولية: لاح لي وجه الرياض في مرايا السحب، مساكم الله بالخير يا أهل الرياض.

وأرسل رائد الفضاء صورة للرياض من الفضاء، معلقًا: هذه صورة التقطناها من محطة الفضاء الدولية للعاصمة.

وأجرى علي القرني، تجربة جديدة اليوم، خلال رحلته للفضاء، والخاصة بقياس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ.

تجارب تعليمية

وفي وقت سابق، نشر القرني مقطع فيديو مع زميلته رائدة الفضاء ريانة برناوي، موضحًا أنهما يجريان مع رواد الفضاء المستقبليين بعضًا من التجارب التعليمية مباشرة من الفضاء.

وأضاف: “نظرة روّاد الفضاء المستقبليين لنا وإلهامهم مسؤولية كبيرة أخذناها على عاتقنا من أول يوم”.

كما عقد رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني، لقاءً مع طلاب وطالبات مدارس السعودية عبر بث مباشر، وأجريا معهم خلاله تجربة علمية من الفضاء.