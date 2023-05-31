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استقبلتها أسرتها بالدموع

صورة وتعليق من ريانة بعد الوصول إلى الأرض

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
صورة وتعليق من ريانة بعد الوصول إلى الأرض
المواطن - فريق التحرير

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نشرت رائدة الفضاء ريانة برناوي صورة توثق لحظة وصولها بسلام إلى الأرض، بعد إتمام مهمتها البحثية إلى الفضاء، رفقة رائد الفضاء علي القرني.

وعلقت برناوي على الصورة عبر موقع تويتر: الحمد لله على التَمام، والوصول لكوكب الأرض بسلام، وقريبًا إلى أرض الوطن بإذن الله.

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ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء، لحظة اللقاء الأول لرائدة الفضاء ريانة برناوي بأسرتها بعد وصولها إلى الأرض وسط دموع فرح من الجميع.

وأظهر الفيديو احتضان ريانة لأسرتها بعد عودتها إلى الأرض عقب رحلة إلى الفضاء، حيث انهمرت الدموع من أعينهم فرحًا برجوعها سالمة.

وصول بنجاح

ووصل رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي، صباح اليوم الأربعاء، إلى هيوستن بعد انتهاء مهمتهما العلمية في محطة الفضاء الدولية.

وبحسب ما ذكرته “الإخبارية” فإن الحالة الصحية لـ علي القرني وريانة برناوي ممتازة وفقًا للتقييم الطبي، ومن المقرر أن يخضع رائدا الفضاء السعوديان للملاحظة الطبية لعدة أيام.

واختتم ريانة والقرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية أمس الخميس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

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