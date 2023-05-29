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وجهت رسالة خاصة لرائدات المستقبل أمس

صور لألواح الطاقة الشمسيّة على محطة الفضاء التقطتها ريانة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
صور لألواح الطاقة الشمسيّة على محطة الفضاء التقطتها ريانة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الهيئة السعودية للفضاء، لقطات مصورة لألواح الطاقة الشمسيّة على محطة الفضاء الدولية، حيث التقطتها رائدة الفضاء ريانة برناوي.

رسالة لرائدات المستقبل

وفي وقت سابق، استقبلت رائدة الفضاء ريانة برناوي، رسائل بنات ورائدات المستقبل بالمملكة، وقرأتها بمشاعر فياضة، ووجهت لهن رسالة.

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وقالت برناوي في تغريدة عبر موقع تويتر من داخل مركبة الفضاء الدولية: مسؤولية كبيرة نحملها لنُلهم الجيل القادم من النساء ورسالة أسعى دائمًا لإيصالها، مضيفة: نحن نعيش في أرض لا تعرف المستحيل، احلموا، اسعوا، وبإذن الله بتوصلون.

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تجارب علمية

وبدأت برناوي الخميس الماضي، أولى تجاربها العلمية وهي تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية على متن محطة الفضاء الدولية.

 

 

 

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