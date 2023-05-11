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دون تأثير على الحركة المرورية

صيانة لحظية للحُفر في شوارع حفر الباطن تفاعلًا مع “المواطن”

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
صيانة لحظية للحُفر في شوارع حفر الباطن تفاعلًا مع “المواطن”
فواز الأسلمي حفر الباطن

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نفذت أمانة حفر الباطن ممثلة بوكالة المشاريع أعمال صيانة لعدد من الشوارع الرئيسية في المحافظة التي تعاني من كثرة الحُفر وكثرة التشققات.

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ويعمل الفريق الفني على الصيانة اللحظية للحفر التي تتوسط الشوارع وإعادة سفلتتها بوقت قياسي دون تأثير على الحركة المرورية.

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ويستمر العمل بشكل يومي من الساعة السادسة صباحًا إلى السادسة مساءً حتى تتم صيانة جميع الشوارع الرئيسة والداخلية المتضررة نتيجة الحالات المطرية التي شهدتها المحافظة.

تقرير “المواطن”

وجاء ذلك تفاعلاً مع تقرير المواطن تحت عنوان “حُفر وتشققات بشوارع حفر الباطن.. تضرر المركبات والأمانة تعلق” الذي نقل استياء أهالي المحافظة من كثرة الحُفر والتشققات التي تسببت في إلحاق الضرر بمركباتهم.

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  • حامد الاحمدي

    عقبال شوارع جدة كثير من الشوارع فرعيه ورئيسية فيها الكثير من الحفر والتشققات الناتجة عن الامطار وتحتاج لاعادة السفلتة !!

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