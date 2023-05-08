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تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة

ضبط أوكار ومتفجرات لـ داعش في 3 محافظات عراقية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
ضبط أوكار ومتفجرات لـ داعش في 3 محافظات عراقية
المواطن - فرق التحرير

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ضبط جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة في أوكار داهمها لتنظيم “داعش” الإرهابي في ثلاث محافظات.

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عبوات ناسفة

وأفاد الجهاز في بيانه، أنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة وإثر حصوله على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالشراكة مع الجيش العراقي، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، من العثور على مضافتين لجماعات (داعش الإرهابية)، تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك”.

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ولفت البيان إلى أنه “تم تدمير المضافات، كما ألقي القبض على أحد المتهمين من عناصر داعش، عقب إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية”.

وأردف البيان أن “مفارز الأمن في محافظة ديالى تمكنت من العثور على مضافة لتنظيم داعش في أحد البساتين المتروكة داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة، تحتوي على (2) كغم من مادة الـ (TNT) وجلكان بداخله مادة من الـ (C4) وعبوات ناسفة وأسلحة، تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي”.

قضاء الرمادي

ولقت البيان الى أن “المفارز ضبطت كدسًا للأعتدة في منطقة الجزيرة بقضاء الرمادي يعود بجماعة داعش، كان يحتوي على أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال”.

واختتم البيان بقوله: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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