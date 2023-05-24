Icon

لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24 Icon تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة Icon أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي Icon قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا Icon تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي Icon تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي Icon ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي Icon التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا Icon ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا Icon نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية.

وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قد يهمّك أيضاً
مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات

مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات

الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم

الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم

ولم تتضح تفاصيل جديدة حول كيفية التسبب في وفاة الإسرائيلي الثالث حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير

جامعة الباحة تستقبل طلبات القبول ببرامج الماجستير

انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو

انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة