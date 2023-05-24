ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية.

وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولم تتضح تفاصيل جديدة حول كيفية التسبب في وفاة الإسرائيلي الثالث حتى الآن.