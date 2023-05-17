Icon

لا منافس لـ السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق Icon مهندس يسرق سر مشروع سيارة آبل ويفر إلى الصين Icon إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي Icon الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا Icon سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا Icon السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح Icon أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة Icon سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية Icon لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته Icon أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم تسليمهم لجهة الاختصاص

ضبط المهربين وإحباط تهريب القات والأقراص المحظورة في جازان

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
ضبط المهربين وإحباط تهريب القات والأقراص المحظورة في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة جازان على مخالِفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما عبر منطقة صحراوية (18,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

جهود مكثفة لتطهير المسجد النبوي لمواجهة الحشرات الموسمية

جهود مكثفة لتطهير المسجد النبوي لمواجهة الحشرات الموسمية

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (87) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 

مخاوف صحية في أمريكا بسبب تدفق المهاجرين 

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم