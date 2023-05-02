ضبط باكستاني لمحاولته تهريب الحشيش بجازان اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن مقطع صادم لاعتداء وحشي من 9 تلاميذ على معلمة
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية، لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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