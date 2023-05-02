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تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية

ضبط رتب عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال الملابس العسكرية

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
ضبط رتب عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من محال الملابس العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بالمنطقة اليوم أكثر من (2200) رتبة عسكرية في عددٍ من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المحال.

ضبط رتب عسكرية وشعارات مخالفة

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وجوازات منطقة الرياض.

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