ضبط سودانيين لنقلهما الحطب المحلي بالمدينة المنورة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالِفَين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لنقلهما وبيعهما وتخزينهما أكثر من (39) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.