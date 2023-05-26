ضبط مخالفين لنظام البيئة بسوق العزيزية للطيور

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ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، عددًا من المخالفين لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالحياة الفطرية.
وأوضح مركز الحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك جاء خلال جولة تفتيشية بسوق العزيزية للطيور بالرياض، من قبل فريق من المفتشين من جانب المركز.
وأكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية من جانب المركز، حيال هذه المخالفات.