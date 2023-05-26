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جولة تفتيشية لمركز الحياة الفطرية

ضبط مخالفين لنظام البيئة بسوق العزيزية للطيور

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة بسوق العزيزية للطيور
المواطن - فريق التحرير

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ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، عددًا من المخالفين لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالحياة الفطرية.

وأوضح مركز الحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك جاء خلال جولة تفتيشية بسوق العزيزية للطيور بالرياض، من قبل فريق من المفتشين من جانب المركز.

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وأكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية من جانب المركز، حيال هذه المخالفات.

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