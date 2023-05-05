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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في أملج

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في أملج
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بنقل الأحجار دون ترخيص في محافظة أملج.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آليّتين استخدمتا في نقل الأحجار، يعمل عليها مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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الإبلاغ

وحثَّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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