الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى رئيس كينيا الصحة العالمية تعلن نهاية كورونا كحالة طوارئ السجن عقوبة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في أملج سماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم ضبط 5 مواطنين لتهريبهم وترويجهم المخدرات في حائل وعسير وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية استعدادات أمنية ضخمة لتتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بنقل الأحجار دون ترخيص في محافظة أملج.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آليّتين استخدمتا في نقل الأحجار، يعمل عليها مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثَّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.