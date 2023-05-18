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تم الإحالة إلى النيابة العامة

ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخائر حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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