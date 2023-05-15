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تمت إحالتهم للنيابة العامة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروجي الحشيش بجدة وإحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
ضبط مروجي الحشيش بجدة وإحباط تهريب 60 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهما (33.4) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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