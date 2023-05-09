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تم إحالتهم للنيابة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

 

 

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